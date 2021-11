Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert schnellt um knapp 50 Punkte nach oben

Haan Einen Todesfall und 318 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag. Der Inzidenzwert schnellt um knapp 45 Punkte nach oben.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1959 Infizierte erfasst, 251 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 266 (+38; 43 neu erkrankt), in Haan 105 (+10; 14 neu), in Heiligenhaus 93 (+9; 16 neu), in Hilden 211 (+45; +57), in Langenfeld 245 (+43; 50 neu), in Mettmann 117 (+11; 14 neu), in Monheim 202 (+24; 34 neu), in Ratingen 367 (+24; 54 neu), in Velbert 303 (+47; 53) und in Wülfrath 50 (+/-0; 5 neu).