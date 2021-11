Corona-Situation verschärft sich : Inzidenz schnellt im Kreis Mettmann in die Höhe

Die Inzidenz schnellt im Kreis Mettmann in die Höhe. Foto: dpa/Peter Steffen

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet für Dienstag 318 Neu-Infektionen – der bisherige Rekord. Die Inzidenz steigt dadurch um beinahe 50 Punkte. Einen Hotspot kann der Kreis Mettmann aber nicht ausmachen.

Die Inzidenz liegt im Kreis Mettmann laut Robert-Koch-Insitut am Dienstag bei 250,0 – so hoch wie noch nie. Das Gesundheitsamt meldet 318 Neu-Infektionen. „Wir haben natürlich geschaut, ob es irgendwo Hotspots gibt“, erklärt ein Kreissprecher. Allerdings verteile sich das Infektionsgeschehen über den kompletten Kreis, ein Massenausbruch in einer Senioreneinrichtung oder in einer Schule habe es nicht gegeben.

Den Inzidenz-Höchstwert meldete der Kreis am 12. Januar dieses Jahres mit 216,5. Seit einigen Tagen dümpelt die Inzidenz bei einem Wert von 200 herum. Während sie am Montag noch bei 205,4 lag, legt sie am Donnerstag um 44,6 Punkte zu. Vor genau einem Jahr meldete der Kreis einen Wert von 143,1.

Die Inzidenz in NRW steigt unterdessen ebenfalls stark an und liegt nun bei 249,0 (+19,9). In ganz Deutschland liegt sie bei 399,8 (Montag: 386,5). Die Hospitalisierungsrate gibt das Landeszentrum für Nordrhein-Westfalen mit 4,22 an (Vortag: 3,92). Sie wird für den Kreis Mettmann nicht berechnet.

Das Gesundheitsamt setzt bei der Eindämmung der Pandemie auf eine massive Impfkampagne und wirbt für die Booster-Impfung. Mobile Teams bieten in verschiedenen Städten Impfungen ohne Anmeldung an. In Kürze sollen sie durch einen Impfbus unterstützt werden. Außerdem richtet das Gesundheitsamt gemeinsam mit den Kommunen dezentrale Impfstellen ein. In Velbert ließen sich dort am Wochenende mehr als 1500 Menschen impfen. In Haan soll in den kommenden Tagen eine Impfstelle in der Landesfinanzschule eröffnen. Außerdem reaktiviert der Kreis teilweise das Impfzentrum in Erkrath. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Impfungen und auch eine Übersicht über die Termine.

Den Großteil der Impfungen übernehmen allerdings die niedergelassenen Ärzte. Wer keinen Hausarzt hat, findet auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung eine Liste mit Medizinern, die auch praxisfremde Patienten impfen.

(tobi)