Politik im Kreis Mettmann : SPD liebäugelt mit dem Wahlrecht ab 16

Kreis Mettmann Erster Kreisparteitag der Sozialdemokraten seit drei Jahren bestätigt Jens Geyer als Kreisvorsitzenden. Nun will die SPD den Rückenwind der Bundestagswahl nutzen, um bei der Landtagswahl NRW im Mai 2022 die Mehrheit zu holen.

Direktkandidaten Anfang November hat die SPD ihre Direktkandidaten für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 nominiert: Marc Nasemann, Matthias Stascheit, Cüneyt Söyler und Elisabeth Müller-Witt treten an.

Die scheidende Kassenwartin Elisabeth Müller-Witt verzichtete in ihrem Rechenschaftsbericht auf Zahlen und verknüpfte Einnahmen und Ausgaben mit Ereignissen. So habe die Kommunalwahl 2020 am meisten zu Buche geschlagen. Aber auch für die Bundestagswahl sei Geld in die Hand genommen worden. „Wir hatten Lars Klingbeil, Hubertus Heil und Heiko Maas zu Gast im Kreis, dafür investiert man selbstverständlich gerne etwas mehr.“ Die Jusos präsentierten ihre Aktivitäten der vergangenen drei Jahre in einer Fotoshow. Sie ergänzten, dass sie die Bundesprominenten Kevin Kühnert und Michelle Müntefering für den Bundestags-Wahlkampf hatten gewinnen können.