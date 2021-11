Kollision mit Rennradler in Langenfeld : Fuhr Hildenerin vor tödlichem Unfall Schlangenlinien?

Die Ermittlungen der Polizei zu dem tödlichen Unfall in Richrath dauern an. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Langenfeld/Hilden Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Geschehen am frühen Samstagmorgen auf der Hildener Straße in Richrath.

Er fuhr mit Licht, machte nach bisherigen Erkenntnissen keinen Fehler - und doch ist der 39-jährige Rennradfahrer jetzt tot. Der Wuppertaler erlag am Samstag seinen Verletzungen, die er am frühen Morgen bei einem Unfall auf der Hildener Straße in Richrath erlitt. Was war geschehen? Laut Polizei war der Rennradler in Richtung Ortskern unterwegs, als ihn gegen 6.05 Uhr in Höhe Autohaus Lindemann eine hinter ihm fahrende Hildenerin mit ihrem Peugeot anfuhr. Der Wuppertaler wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Zeugen leisteten erste Hilfe. Schwerst verletzt, aber noch ansprechbar, wurde der Mann von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb. Der Polizei zufolge war der Rennradler mit Helm und Licht gefahren.