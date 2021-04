Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 58.000 Menschen sind im Kreis geimpft

Kreis Mettmann Die Corona-Impfung im Kreis Mettmann kommt voran. Bis Sonntagabend sind 83.043 Impfungen verabreicht worden. Der Anstieg des Inzidenzwertes hat sich abgeschwächt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1245 Infizierte, 43 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 91 (-1; 1 Neuerkrankung, 2 genesen), in Haan 58 (+3; 3 neu), in Heiligenhaus 59 (-3; 1 neu, 4 genesen), in Hilden 113, in Langenfeld 156, in Mettmann 169, in Monheim 111, in Ratingen 234, in Velbert 196 und in Wülfrath 58.