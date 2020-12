Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Deutlicher Anstieg der Infektionen

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist von Donnerstag auf Freitag deutlich, in einigen Städten sprunghaft angestiegen. Das Kreisgesundheitsamt meldet drei weitere Todesfälle.

Fallzahlen.Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1135 Infizierte, 140 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 87 (+14; 24 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Haan 77 (+1; 10 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Heiligenhaus 53 (+7; 10 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 157 (+28; 41 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Langenfeld 87 (+4; 16 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Mettmann 79 (+8; 14 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Monheim 77 (+8; 15 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Ratingen 191 (+27; 50 Neuerkrankungen, 23 genesen), in Velbert 248 (+14; 35 Neuerkrankungen, 21 genesen) und in Wülfrath 79 (+29; 34 Neuerkrankungen, 4 genesen).