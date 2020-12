Hilden setzt bei Feuerwerk auf freiwilligen Verzicht statt Verbot

Hilden Während einige Städte wie zum Beispiel Köln böllerfreie Zonen einrichten, appelliert die Hildener Verwaltung an die Vernunft der Bürger.

Unsere niederländischen Nachbarn haben den Kauf und das Zünden von Feuerwerk in diesem Jahr komplett verboten. In Nordrhein-Westfalen sollen Städte feuerwerksfreie Zonen an belebten Plätzen einrichten. In Köln sollen einige Verbotszonen entstehen, ebenso in anderen Städten. In Hilden jedoch nicht, wie Stadtsprecher Klaus Helmer erklärt: „Da wir in Hilden keine besonderen Örtlichkeiten haben, die hier in den letzten Jahren auffällig geworden wären.“