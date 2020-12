Kostenpflichtiger Inhalt: Bauvorhaben in Hilden : Noch ein Entwurf für den Hauptmann-Hof

Architektin Kathrin Altenhofen hat diese Variante zum Bebauungsplan Nr. 264 entwickelt. Foto: Perspektive Kathrin Altenhofen

Hilden Die Vonovia möchte zwischen St.-Konrad-Allee und Richrather Straße zwei Mehrfamilienhäuser mit zwölf Wohnungen errichten. Das will die Politik mit einem Bebauungsplan verhindern. Den Bürgern werden gleich zwei Entwürfe vorgestellt. Die Anwohner haben einen eigenen Plan gemacht. Er soll in die Abwägung mit einbezogen werden, so Baudezernent Peter Stuhlträger.