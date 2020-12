Stadtverwaltung Hilden : Stadtrat wählt Sönke Eichner zum Ersten Beigeordneten

Hilden Er war der einzige Kandidat, nachdem Baudezernent Peter Stuhlträger den Stadtrat gebeten hatte, ihn nicht in die Verantwortung zu nehmen.

Eichner war der einzige Kandidat für dieses wichtige Amt. Sein Kollege im Verwaltungsvorstand, Baudezernent Peter Stuhlträger, hatte vor der Abstimmung das Wort ergriffen und darum gebeten, ihn nicht in die Verantwortung zu nehmen. Mit dem Amt für Gebäudemanagement übernehme er bereits eine zusätzliche Aufgabe, die ihn sehr fordern werde. Danscheidts Beigeordneten-Stelle wird so rasch wie möglich neu ausgeschrieben. Sein Dezernat II ist das größte von insgesamt vier Dezernaten in der Hildener Stadtverwaltung: zuständig für Personal, Innere Verwaltung, IT, Gebäudemanagement, Ordnungsamt, Feuerwehr und Wirtschaftsförderung.