Solingen/Hilden : Lukas-Klinik meldet sich vom Rettungsdienst ab

Solingen/Hilden Seit die Lukas Klinik sich vom Rettungsdienst abgemeldet hat, haben das Städtische Klinikum und das Krankenhaus Bethanien mehr zu tun.

Am vergangenen Freitag hat sich die St. Lukas Klinik im Solinger Stadtteil Ohligs vom Rettungsdienst abgemeldet, weil zu viele Mitarbeiter krank sind. Zahlreiche Fachkräfte können wegen einer Erkältung nicht zum Dienst erscheinen. Andere tragen das Coronavirus in sich. Was bedeutet die Abmeldung für Notfall-Patienten ? Diejenigen, die mit einem Rettungswagen transportiert werden, kommen seit Freitag direkt in andere Kliniken in Solingen, Hilden, Haan und Langenfeld. Wer sich hingegen privat zur Lukas-Klinik begibt, weil er etwa einen Unfall im Haushalt hatte, wird nicht abgewiesen.