Musikschule Hilden : Musikschulgebühren sollen um vier Prozent steigen

Hilden Nach drei Jahren sollen die Gebühren der Musikschule Hilden angehoben werden. Die Entscheidung soll der Stadtrat am 9. Dezember treffen.

Der Stadtrat wird aller Voraussicht nach am 9. Dezember die Erhöhung der Musikschulgebühren um vier Prozent beschließen. Das deutet sich nach der Vorberatung in den Ausschüssen für Kultur und Finanzen an. Dort hatte sich eine breite Mehrheit dafür ausgesprochen. Zuletzt waren die Gebühren zum 1. Februar 2018 erhöht worden – um durchschnittlich vier Prozent.