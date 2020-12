Stadtpark Hilden : Barriere am Stadtpark soll Kinder vor Unfällen schützen

Barriere am Stadtpark soll Kinder vor Unfällen schützen

Viel Geld investierte die Stadt Hilden in die Umgestaltung des Stadtparkes. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Der Ausgang vom Stadtpark auf die Hofstraße ist für Kinder potentiell gefährlich. Jetzt soll am Bürgersteig eine Barriere gesetzt werden.

Der Hildener Stadtpark ist in großen Teilen bereits umgebaut worden, im Bereich zwischen Stadthalle und Mittelstraße graben sich momentan die Bagger in den Boden. Die Grünen haben nun eine Gefahrenstelle ausgemacht, die beseitigt werden soll. Dafür hat die Partei einen Antrag in den Umweltausschuss eingebracht, der nach dem Willen der Politik nun von der Verwaltung umgesetzt werden soll.