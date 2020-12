Feiertage in Hilden und Haan : Jetzt für Weihnachtsgottesdienste anmelden

Blick in die St.-Jacobus-Kirche: Die katholischen Pfarreien in Hilden und Haan planen zu Weihnachten Gottesdienste vor den Kirchen im Freien. Foto: Zelger, Thomas

Hilden/Haan Die katholischen Pfarren in Hilden und Haan planen Heilige Messen unter freiem Himmel. Der Besuch der evangelischen Gottesdienste in Hilden ist nur mit kostenfreien Tickets möglich. In Haan werden Plätze verlost.

Von Sven Festag und Christoph Schmidt

Obwohl immer mehr Bänke in den Kirchen zum Gottesdienst leer bleiben, zieht es zu Weihnachten viele Menschen in die Kirchen. Damit das während der Corona-Pandemie nicht zum Problem wird, haben die katholischen Kirchengemeinden Sankt Jacobus Hilden und Sankt Chrysanthus und Daria Haan ein Konzept für die diesjährigen Weihnachtsgottesdienste erarbeitet.

So sollen in diesem Jahr mehr Gottesdienste stattfinden als in den Vorjahren, damit auch entsprechend mehr Menschen die Chance bekommen, an einer Heiligen Messe teilnehmen zu können. Wie viele Personen zugelassen sind, steht noch nicht fest. Die Zahl ist auch davon abhängig, ob sich Einzelpersonen oder Familien anmelden.

An Heiligabend sind auch halbstündige Wortgottesdienste ohne Kommunionausteilung geplant. Sie sollen vor den Kirchen im Freien stattfinden. Dort sind potenziell höhere Teilnehmerzahlen möglich, eine Genehmigung durch die Ordnungsbehörden steht aber noch aus. Sowohl das Wetter als auch steigende Infektionszahlen können aber eine kurzfristige Absage der Gottesdienste nötig machen.

Die Kirchengemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Anmeldung vor dem jeweiligen Gottesdienst unabdinglich ist. Sie kann im Internet oder alternativ über das jeweilige Pfarrbüro vorgenommen werden. Eine Dokumentation der Kontaktdaten vor Ort ist nicht erforderlich. Für Menschen, die an Weihnachten nicht zur Messe kommen können, sollen einige Kirchen zwischen Sonntag, 27. Dezember, und dem Dreikönigstag am Sonntag, 6. Januar, für stille Gebete geöffnet werden. Aktuelle Informationen, Regeln und Online-Formulare zur Anmeldung stellen die Gemeinden im Internet unter www.kath-hilden.de und www.kath-kirche-haan.de zur Verfügung.

Der Besuch der Weihnachtsgottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden ist in diesem Jahr nur mit kostenfreien Eintrittskarten möglich. Dafür wird ein Onlineticketshop eingerichtet. Er ist ab Samstag, 12. Dezember, 10 Uhr erreichbar. Tickets können unter https://tickettune.com/evhilden/veranstaltungen/ kostenfrei gebucht werden: pro Person maximal vier Tickets. Die Tickets kommen per E-Mail. Sie müssen ausgedruckt und zu dem Weihnachtsgottesdienst mitgebracht werden. Jeder Weihnachtsgottesdienst ist als eigene Veranstaltung angelegt. Bitte darauf achten, dass die richtige Kirche und die richtige Uhrzeit auswählt wird.

Die Gottesdienste an Heiligabend werden jeweils etwa 30 Minuten dauern. Da die Kirchen in diesem Jahr nicht wie gewohnt ausgelastet werden können, bietet die Gemeinde zusätzlich an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag jeweils einen Gottesdienst im Livestream für zu Hause an. Der Zugang wird dann über die Homepage (www.evangelisches-hilden.de) ermöglicht. Wer kein Ticket bekommt, muss also nicht leer ausgehen, sondern kann Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag den Gottesdienst ganz gemütlich zu Hause feiern.

Erst Mitte Dezember wird das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Haan entscheiden, ob die Kirche für Besucher an Weihnachten wieder geöffnet wird. Für den Fall, dass es an Heiligabend Präsenzgottesdienste gibt, hat die Kirchengemeinde sich entschlossen, die wenigen Plätze in den Heiligabendgottesdiensten und an den beiden Weihnachtsfeiertagen in der Kirche zu verlosen.

Folgende Gottesdienste würden bei einer Öffnung der Kirche als Präsenzgottesdienste angeboten: Heiligabend, 16 Uhr, Kirche: Familiengottesdienst mit modernem Krippenspiel, Pfarrer Dörr und Team Heiligabend, 18 Uhr, Christvesper mit Pfarrer Weber

1. Feiertag, 25.12., 11 Uhr, Gottesdienst mit Gospelquartett, Pfarrerin Gummel. 2. Feiertag, 26.12., 11 Uhr, Gottesdienst, Prädikantin Obermeier.