Hilden : CDU nominiert Pommer mit 99 Prozent

Hilden Die Mitglieder des CDU Stadtverbandes haben Dr. Claus Pommer mit 99 Prozent zum Bürgermeisterkandidaten 2020 gewählt.

Damit ist er gewählter und gemeinsamer Kandidat der CDU, FDP, Grünen und der Bürgeraktion Hilden. Pommer hatte angekündigt, er wolle erst nach seiner Nominierung durch die vier unterstützenden Parteien mit seinem Wahlkampf beginnen. Der unabhängige Kandidat tritt 2020 gegen die amtierende Bürgermeisterin Birgit Alkenings (SPD) und Claus Munsch (Allianz) an. Der promovierte Jurist lebt in Hilden und arbeitet als Referatsleiter im Düsseldorfer Finanzministerium. Die Kommunalwahl ist am 13. September 2020.