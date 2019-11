Interview Peter Stuhlträger : „Hilden ist eine Großstadt im Miniaturformat“

Die Wiederbelebung des Stadtparks (im Bild der neue Spielplatz) ist eines der Innenstadt-Projekte, die das Land mit bis zu 50 Prozent fördert. Foto: Christoph Schmidt

HIlden Peter Stuhlträger ist seit 1. November Hildens neuer Baudezernent. Seit 1997 arbeitet er im Hildener Rathaus, zuletzt als Leiter des Vermessungs- und Planungsamtes. Wir haben mit ihm über die ersten Tage im neuen Amt und seine Ziele gesprochen.

Wie sahen die ersten Tage in Ihrer neuen Rolle in der Stadtverwaltung aus?

Peter Stuhlträger Die meisten Kolleginnen und Kollegen im Rathaus kennen mich bereits, aber in den Außenstellen wie zum Beispiel Bauhof und Friedhof habe ich mich nach meiner Wahl vorgestellt. Mir war es ein Anliegen, zumindest kurz Hallo zu sagen. Die erste Woche im Amt war von der Vorbereitung des Haushalts geprägt. Im Dezember bringt die Stadt einen Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021 ein. Die hohen Umlagen für den Kreis und den Landschaftsverband Rheinland sind eine echte Herausforderung. Deshalb müssen wir intern diskutieren: Was kann beziehungsweise was soll sich die Stadt Hilden in den kommenden Jahren leisten? Auf der To-do-Liste des Baudezernats stehen neben der „normalen“ Arbeit zum Beispiel Klimaschutz- und Klimaanpassung, barrierefreier Umbau von Bushaltestellen und die Umsetzung weiterer IHK-Maßnahmen (Innenstadt-Konzept).

Info Diplomierter Vermessungsingenieur Foto: Christoph Schmidt Peter Stuhlträger (Jahrgang 1969) ist CDU-Mitglied, arbeitet seit 1997 bei der Stadtverwaltung Hilden und hat bis Ende Oktober das Planungs- und Vermessungsamt geleitet. Der diplomierte Vermessungsingenieur und Vater von zwei Kindern ist für acht Jahre als Beigeordneter gewählt worden und seit Anfang November für das Bauverwaltungs- und Baufsichtsamt, das Planungs- und Vermessungsamt, das Tiefbau- und Grünflächenamt und den Zentralen Bauhof zuständig.

Wie unterscheidet sich die neue Aufgabe von der alten?

Stuhlträger Mein Terminkalender ist voller als je zuvor, und die Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind vielfältiger. Das ist sehr spannend, erfordert aber auch Zeit für eine gute Vorbereitung; gerade in der Anfangszeit. Einzelne Projekte, die ich in meinem alten Amt betreut habe, werde ich aber in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen noch abschließen.

„Mein Ziel ist, dass Hilden lebens- und liebenswert bleibt“, haben Sie nach Ihrer Wahl gesagt – wie wollen Sie das erreichen?

Stuhlträger Hilden ist eigentlich eine Großstadt im Westentaschenformat. Sie bietet vieles, was eigentlich nur von einem Oberzentrum erwartet wird, und ist gleichzeitig eine Stadt der kurzen Wege. Um diesen hohen Stand zu halten, müssen wir uns die aktuellen und künftigen Anforderungen bewusster machen und den entstehenden Konflikten stellen, zum Beispiel in Fragen der Siedlungsdichte. Wir alle – und damit meine ich Rat und Verwaltung sowie die interessierte Bürgerschaft – müssen die unterschiedlichsten Standpunkte abwägen und immer wieder Wege suchen und finden, Hilden fortzuentwickeln, um den Status Quo der Lebens- und Liebeswürdigkeit zu halten. Hierfür ist viel Kommunikation erforderlich – innerhalb der Verwaltung, zwischen Verwaltung und Rat, zwischen Verwaltung und Bürgerschaft sowie zwischen Rat und Bürgerschaft. Hier möchte ich unterstützen, koordinieren und auch meine Sicht der Dinge in die Diskussion einbringen.

Kommen wir zu einigen konkreten Projekten: Wann beginnt die Bebauung des Geländes der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule (Dagobert-/Lindenstraße)?

Stuhlträger Lieber gestern als heute! Leider wird es jedoch noch dauern bis die Mehrgenerationensiedlung auf dem Grundstück der ehemaligen Schule Form annimmt. Der Kaufvertrag ist noch nicht beurkundet, weil wir nach Vorlage der Bauvoranfrage durch den Bauträger noch eine Regelung zur Anlage der Stellplätze für den öffentlich geförderten Wohnungsbau finden mussten, zu der der Rat seine Zustimmung geben musste. Dies konnte erst in der letzten Sitzung des Rates erfolgen. Ohne diesen Kaufvertrag fehlt aber dem Bauträger die Sicherheit, seine kostenintensiven Planungen für die künftige öffentliche Infrastruktur – wie Straßen und Kanäle – durchzuführen. Seine Bauvoranfrage für die Hochbauten wurde deshalb auch erst kürzlich positiv beschieden. Die sieben Reihenhäuser an der Lindenstraße auf dem Grundstück der alten Turnhalle befinden sich zurzeit im Bau. Bauherr ist hier die WGH als freier Bauträger. Nach den derzeitig vorliegenden Unterlagen werden in der Mehrgenerationensiedlung insgesamt, das heißt inklusive der Bauvorhaben der WGH, 40 Einfamilienhäuser sowie rund 85 Wohnungen in etwa zehn Mehrfamilienhäusern errichtet. Davon sollen voraussichtlich 30 bis 35 Wohnungen öffentlich gefördert werden.

Wie ist der Stand des Planungsverfahrens für das Gelände der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule?

Stuhlträger Der Rat hat am 30. Oktober die Grundlagen und die Bewertungsmatrix für das anstehenden Investorenauswahlverfahren beschlossen. Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass die Ausschreibung auf der städtischen Internetseite Anfang des kommenden Jahres erfolgt. Hoffentlich legen viele Bewerberinnen und Bewerber gute Bau- und Nutzungskonzepte vor, damit der Rat aus diesen Konzepten den Vorschlag auswählen kann, der ihn am meisten überzeugt. Erst danach kann ich einschätzen, wann der Baubeginn möglich ist. Ich hoffe, dass es bei diesem Projekt nicht zu den Verzögerungen kommt, die uns bei der Umsetzung der Mehrgenerationensiedlung auf dem Grundstück der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule immer wieder zurückgeworfen haben.

Wie ist der Stand beim Integrierten Innenstadt-Konzept?

Stuhlträger Eine Reihe von Projekten sind abgeschlossen und werden von den Hildenerinnen und Hildenern gerne genutzt, auch wenn es in Details immer wieder Verbesserungspotenzial gibt. Das sind die Umgestaltung des Jacobusplatzes in Zusammenarbeit der katholischen Kirchengemeinde, die Umgestaltung der Robert-Gies-Straße östlich der Schulstraße, der Vorplatz des Rathaus-Centers und zuletzt der Spielplatz sowie die umgebenden Flächen auf dem westlichen Warrington-Platz. Alle Maßnahmen haben dazu geführt, dass Menschen sich dort gerne aufhalten. Die Idee war es, mit punktuellen Eingriffen die Atmosphäre und die Aufenthaltsqualität in der gesamten Fußgängerzone zu verbessern. Der Plan ist aus meiner Sicht gut aufgegangen. Der erste Bauabschnitt im Stadtpark ist abgeschlossen. Die Maßnahmen haben auch hier die Aufenthaltsqualität verbessert und nach meiner Erfahrung nutzen nun mehr Menschen den Park. Als Hildener genieße ich es, über die neugestalteten Flächen zu spazieren und das Treiben auf dem Spielplatz zu beobachten. Ich hoffe, dass die anstehenden Projekte ebenfalls zu einem solchen Erfolg führen – wie zum Beispiel der zweite Bauabschnitt des Stadtparks, der Übergang der Mittelstraße zum Stadtpark sowie die Umgestaltung des Bereichs Heiligenstraße / Am Kronengarten in der Nähe der Volksbank. Das sind alles Projekte, die 2020 beginnen und möglichst noch im gleichen Jahr fertig werden sollen.

Was will die Stadt 2020 konkret für den Klimaschutz tun?

Stuhlträger Maßnahmen zum Schutz des Klimas sind notwendig. Wir müssen den CO 2 -Ausstoß reduzieren und die Infrastruktur anpassen. In den letzten Jahren haben die Stadt Hilden sowie die Stadtwerke Hilden bereits viele Projekte umgesetzt beziehungsweise ins Rollen gebracht, die zwar nicht das Label „Klimaschutz“ tragen, aber durchaus in das Themenfeld gehören. Ziel war es, möglichst nachhaltige Lösungen für die Stadtgemeinschaft zu finden. Hierzu zählen die Reduzierung der Niederschlagswassergebühr, wenn das Dach begrünt wurde, die Förderung der Fahrradnutzung in Hilden oder die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel. Die Stadtwerke Hilden sind z.B. im Bereich Energieeinsparung sowie bei der E-Mobilität sehr aktiv. Nach Vorberatung in den entsprechenden Ausschüssen hat sich der Rat am 30. Oktober gegen ein aufwendiges neues Schriftstück mit dem Titel „Klimaschutz und Klimaanpassungskonzept“ entschieden.

Was ist stattdessen beschlossen worden?