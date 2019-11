Hilden : Ältere haben ein höheres Sturzrisiko

Etwa 30 Prozent aller Menschen über 65 Jahre stürzen mindestens einmal im Jahr. Jenseits von 75 Jahren liegt die Rate noch höher. Knochenbrüche haben für Senioren häufig schwerwiegende Folgen. Sport macht Knochen stark.

Hunderttausenden geht es jedes Jahr in Deutschland so. „Der hüftgelenksnahe Oberschenkelbruch, umgangssprachlich auch Oberschenkelhalsbruch genannt, ist die mit Abstand häufigste behandelte Fraktur in Krankenhäusern“, erklärt Dr. Hans Bayer-Helms, orthopädischer Chefarzt am St.-Josefs-Krankenhaus Hilden. „Die meisten dieser Patienten sind weit über 65 Jahre. Über 90 Prozent der Patienten mit einem solchen hüftgelenksnahen Oberschenkelbruch haben eine verminderte Knochendichte, leiden also unter Osteoporose. Ihre Knochen sind porös geworden, brechen leichter.“