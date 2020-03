Coronavirus : 11.000 Kinder müssen zu Hause bleiben

Info

In Erkrath sind 9 Personen erkrankt, in Haan 3, in Mettmann 1, in Wülfrath 1, in Langenfeld 3 und in Ratingen 2. Verdachtsfälle gibt es aktuell 43: 12 in Erkrath, 8 in Ratingen, 5 in Haan, je 4 in Hilden und Monheim, je 3 in Langenfeld und Mettmann, je 2 in Heiligenhaus und Velbert.