Coronavirus : „Es gehört sich nicht, Kranke zu diskriminieren“

Hilden Haan Der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Rudolf Lange, beantwortet häufig gestellte Fragen zum Thema Coronavirus.

Die USA schotten sich ab, in Italien kommt das Leben zum Erliegen, nachdem Geschäfte geschlossen bleiben, in Österreich bleiben die Schulen dicht, die Weltgesundheitsorganisation stuft die Ausbreitung des Coronavirus’ als Pandemie ein, in Hilden und Haan werden reihenweise Veranstaltungen abgesagt. Die Nachrichten überschlagen sich momentan, das Kreisgesundheitsamt kann sich vor Fragen kaum noch retten. Immer wieder werden dieselben gestellt, die der Leiter, Rudolf Lange, im Interview beantwortet.

Lange Die Proben müssen erst einmal gesammelt zu einem Labor gebracht, dort entsprechend aufbereitet und technisch durchuntersucht werden. Das braucht einfach seine Zeit. Die Ergebnisse kommen deswegen – wenn es gut geht – noch am gleichen Tag, aber oft auch erst am Folgetag an. Sie müssen dann erst noch gesichtet und dem Patienten zugeordnet werden. Selbstverständlich werden die Patienten so schnell wie möglich über das Untersuchungsergebnis informiert.