Vortrag : Tierversuche: Von Mäusen und Menschen

Hilden Vortrag über Tierversuche aus Sicht der Tierethik am 19. März im Wilhelm-Fabry-Museum.

In Deutschland ist im Jahr 2018 an mehr als zwei Millionen Tieren geforscht worden. Der Löwenanteil davon, 1,37 Millionen, entfällt auf Mäuse. Diese Zahlen sorgen immer wieder für Kontroversen – in der Ethik wie in der Politik. Darüber spricht am Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr, Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher, Institut für Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, im Wilhelm-Fabry-Museum (Benrather Straße 32a). Dort wird gerade die Ausstellung „Danke, Maus!“ gezeigt.