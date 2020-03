Corona : Absagen nicht bisher nicht geplant

Hilden/Haan Die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, größere Veranstaltungen mit Rücksicht auf das Corona-Virus möglichst abzusagen, hat auf die Kulturveranstaltungen und Feierlichkeiten in der Stadt Haan zumindest vorerst keine Auswirkung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. „Die kommenden städtischen Veranstaltungen in Haan erreichen diese Größenordnung nicht“, betont Kunders. Beim Jazz Café am 22.März würden maximal 150 Besucher erwartet, beim Konzert Live im Carré am 27.März seien es bis zu 200 Besucher. Die Open-Air-Saison mit größeren Besucherzahlen beginne erst im Juni mit dem PfingstRausch. Am 29. März veranstaltet der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ das Brunnenfest; aus diesem Anlass gibt es auch einen verkaufsoffenen Sonntag.