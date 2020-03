Betrüger unterwegs : Betrüger versuchen als falsche Polizisten eine neue Masche

Hilden Als angebliche Zivilpolizisten bei der Verfolgung eines Einbrechers gaben sich zwei Männer aus, die Dienstag versuchten, in das Haus einer 95-jährigen Hildenerin einzudringen. Glücklicherweise durchschaute die Seniorin den Betrugsversuch.

Hilden (-dts) Die Kreispolizei warnt vor dieser neuen Betrugsmasche und berichtet, dass gegen 17.50 Uhr zwei Männer an der Haustür an dem Mehrfamilienhaus an der Fabriciusstraße klingelten. Beide waren zivil gekleidet; einer der beiden trug ein Ansteckschild mit der Aufschrift „Polizei NRW" auf seiner Jacke. Das Duo gab an, sie seien Zivilpolizisten und gerade einem Einbrecher hinterhergelaufen, der angeblich in das Haus der Seniorin geflüchtet sei. Daher müsse diese sofort das Haus verlassen, sodass die angeblichen Polizisten den flüchtigen Mann festnehmen könnten.