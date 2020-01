Hilden : Hildenerin warnt vor neuer Betrüger-Masche

Hilden (cis) Eva Müller (Name geändert) ist auf einen Betrüger hereingefallen. Aber die 76-Jährige trägt es mit Fassung: „Jetzt sind 100 Euro weg und ich bin um eine Erfahrung reicher.“ Damit es nicht auch anderen Hildenern so geht, hat sie uns ihre Geschichte erzählt.

Die lebhafte und aufgeweckte Frau wohnt im Wiesenweg im Hildener Osten. Ganz in der Nähe ist eine Fahrschule. Nachmittags klingelt es bei Eva Müller. Ein junger Mann steht vor der Tür, stellt sich vor und erweckt den Eindruck, er sei von der Fahrschule in der Nachbarschaft. Man habe sich ausgesperrt und einen Schlüsseldienst rufen müssen. Leider habe die Fahrschule kein Bargeld im Haus. Ob Eva Müller der Fahrschule bitte mal eben mit 86 Euro in bar aushelfen könne. „Ich war ein bisschen perplex“, erzählt die Seniorin: „Eigentlich habe ich nie Bargeld im Haus, weil ich fast alles mit der EC-Karte zahle.“ Aber sie möchte helfen und schaut deshalb noch einmal nach. Sie findet 100 Euro und gibt sie dem jungen Mann. Der verspricht, sie in 20 Minuten zurück zu bringen. „Nach zehn Minuten war mit klar, dass ich auf einen Trickbetrüger hereingefallen bin“, sagt Eva Müller: „Ich habe die Fahrschule in der Nachbarschaft angerufen. Dort wusste man von nichts. Dann habe ich die Polizei verständigt.“