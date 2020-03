Hilden : Keine Angst mehr vor dem Bohrer

Hilden Viele Patienten scheuen den Zahnarztbesuch aus Angst vor Schmerzen. Dabei gibt es Möglichkeiten, eben genau diese deutlich zu verringern – allen voran die Laserbehandlung.

Manchmal genügt ein einziges Geräusch, um Menschen in Unbehagen zu versetzen: Das schrille Surren des Zahnarztbohrers, das bei Kontakt mit dem Gewebe in ein stumpfes Dröhnen übergeht, gehört auf jeden Fall dazu. Es hat wohl Generationen von Patienten geprägt – und lässt manche einen großen Bogen um den Zahnarzt machen. „Dabei ist es natürlich immer besser, frühzeitig zu kommen, anstatt mit einem Problem lange zu warten“, betont Dr. Patrick Kusakis vom Zahnzentrum Hilden wohl stellvertretend für die ganze Zunft. Ihn suchen laut eigener Aussage immer wieder Patienten auf, die den Fachleuten schon länger nicht mehr die Zähne zeigten.

Sie lockt dabei die Aussicht auf eine weitgehend schmerzfreie Behandlung, die zum Teil sogar ohne die fiese Betäubungsspritze auskommt. Seit sechs Jahren behandelt Kusakis einen großen Teil seiner Patienten mit einem Lasersystem. Das hat zwei Komponenten: Der „Neodym-YAG-Laser“, der aussieht wie ein kleiner Stift, kommt an der Schleimhaut zum Einsatz. „Der funktioniert wie ein Skalpell“, erklärt der Zahnarzt. Der „Erbium-YAG-Laser“ wiederum, der an einer Art Roboterarm befestigt ist, könne direkt am harten Knochen angewandt werden. Und das rattert zwar in den Ohren, läuft aber mit kurzen Pulsen und ohne die typischen Vibrationen ab – und es verursache deutlich weniger Beschwerden als der berüchtigte „Rosenbohrer“.