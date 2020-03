Aus dem Polizeibericht : Unbekannte werfen Stein auf fahrenden Bus

Hilden Nach dem Steinwurf auf einen Linienbus auf der Hochdahler Straße in Hilden sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben könnten.

Unbekannte haben am Montag gegen 13:45 Uhr in Hilden die Seitenscheibe eines fahrenden Busses mit einem Stein eingeworfen. Möglicherweise hatten die Täter zuvor schon in dem Bus gesessen. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Busfahrer etwa 10 Minuten vor dem Vorfall eine Pause an der Bushaltestelle am Verwaltungsinstitut an der Hochdahler Straße Straße eingelegt. Dazu hatte er alle Fahrgäste gebeten, den Bus für die Dauer seiner Pause zu verlassen. Bereits hier zeigten sich zwei Männer uneinsichtig. Als einer von ihnen in den Bus gespuckt hatte, untersagte der Busfahrer daraufhin beiden die anschließende Mitfahrt. Nachdem er seine Fahrt fortgesetzt hatte, wurde der Busfahrer in Höhe der Bushaltestelle „Kleef“ auf der Beethovenstraße nochmals auf die beiden Personen aufmerksam. Kurz danach habe er ein Klirren gehört und festgestellt, dass die Seitenscheibe des Busses beschädigt worden war. Im Bus habe er einen Stein gefunden. Der Busfahrer ist sicher, dass es sich bei dem Täter um eine der beiden Personen handelt, die zuvor schon im Bus aufgefallen waren. Beide Männer waren 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, glatt rasiert und von europäischem Erscheinungsbild. Ein Mann trug eine dunkle Wollmütze und eine blaue Daumenjacke. Der zweite Mann hatte dunkle kurze Haare,war bekleidet mit einer dunklen Jacke. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise unter Telefon 02104 982-6410.