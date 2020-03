Autobahn-Ausbau : A3: Engpass zwischen Solingen und Hilden

Hilden Verkehrsbehinderungen sind am Wochenende auf der Autobahn 3 möglich. Wegen Asphalt-Arbeiten stehen in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen Solingen und Kreuz Hilden ein bis zwei Fahrspuren weniger zur Verfügung.

Auf der Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden beabsichtigt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg am kommenden Wochenende (13. bis 16.März 2020) weitere Asphaltarbeiten im Rahmen der grundhaften Sanierung in diesem Abschnitt. Damit die Arbeiten durchgeführt werden können, sind ein trockener Untergrund und eine geringe Luftfeuchtigkeit erforderlich. Die Maßnahme steht somit in Abhängigkeit zur Witterung an diesem Wochenende. Sofern die Arbeiten durchgeführt werden können, steht den Verkehrsteilnehmern Donnerstagnacht (12. zum 13. März) zwischen 20 und 5.30 Uhr nur eine Fahrspur in Fahrtrichtung Oberhausen zur Verfügung, teilte Straßen.NRW am Dienstag mit.