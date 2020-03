Hilden : Hildens Kinder – gesund und glücklich

Die Stadt legt Tabellenband zum geplanten Familienbericht 2020 vor. Nach den Sommerferien wird er veröffentlicht – mit Handlungsempfehlungen für die Politik.

Ein Familienbericht für 72.000 Euro: Hätte man sich das nicht sparen können, angesichts der Millionen, die der Stadt in der Kasse fehlen? Gerade nicht, würden Ulrich Brakemeier und Anja Voß sagen. Beide leiten das Amt für Schule, Jugend und Sport, das größte im Rathaus. Gerade weil das Geld so knapp ist, gehe es darum, die vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen. „Wir möchten herausfinden, wie es den Familien geht und wo Unterstützung gefragt ist“, begründet Bildungskoordinatorin Stefanie Walder.

Die Jugendamt will die Datensammlung in den nächsten Monaten auswerten und vor allem dort genauer hinschauen, wo Kritisches geäußert wurde.

Die ausgewerteten Zahlen liegen nun in einem kommentierten Tabellenband vor. Dieser kann online unter www.hilden.de/familienbericht2020 abgerufen werden. Ab sofort werden die Antworten in Expertenrunden diskutiert, mit überregionalen Studien verglichen und mit statistischen Daten unterfüttert.

48 Prozent der Familien fühlen sich in Hilden gut integriert. Ob mit oder ohne Migrationshintergrund macht dabei keinen nennenswerten Unterschied. In 91 Prozent der antwortenden Familien arbeiten Väter und Mütter. Durchschnittlich stehen Hildener Familien mit mindestens einem Kind unter elf Jahren 2019 monatlich 3988 Euro Haushaltsnettoeinkommen zur Verfügung und damit etwa 860 Euro mehr als im Jahr 2009. Viele Mütter in Hilden arbeiten. In 65 Prozent aller Familien arbeiten die Mütter in Voll- oder Teilzeit. Bei Familien mit Kindern über drei Jahren sind es über 80 Prozent. Umso wichtiger ist ein gut funktionierendes Bildungs- und Betreuungsangebot.