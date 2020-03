Hilden : Abschied von St. Johannes Evangelist

Nur in Ausnahmefällen werden Kirchen abgebrochen. Das geschieht gerade im Hildener Westen.

Der katholischen Gemeinde war es wichtig, dass das Inventar würdig weiter verwendet wird. Die Glocken läuten jetzt an der Nordsee: eine in der St. Petri-Kirche in Westerstede, zwei in der Auferstehungskirche in Ihausen. Die Bänke und die Orgel gingen nach Polen. Die Kirchenfenster hat ein Hildener Künstler gestaltet. Die Gemeinde hat sie ausbauen und einlagern lassen. Auch der Grundstein mit der Zeitkapsel wurde geborgen und der katholischen Gemeinde übergeben. Vorausgegangen waren 1,5 Stunden anstrengende Arbeit mit dem Bohrhammer.