Coronavirus : Drei Haaner mit Coronavirus infiziert

Haan Nachdem die ersten Verdachtsfälle negativ getestet worden waren, ist das Coronavirus nun erstmals bei drei Haanern nachgewiesen worden. Alle scheinen sich im Urlaub angesteckt zu haben.

Die aktuelle Lage (Donnerstag, 13.30 Uhr) stellt sich wie folgt dar: Es sind fünf neue Erkrankte zu vermelden. In Erkrath sind nach wie vor neun erkrankt. Ebenfalls gleich geblieben sind die Zahlen in Langenfeld (2) und Mettmann (1). Hinzugekommen sind die drei Erkrankungsfälle in Haan, einer in Ratingen und einer in Wülfrath. Somit beläuft sich die Gesamtzahl der Erkrankten derzeit auf 17.