Schule erst ab Montag wieder auf : Lehrkraft vom AVG in Wesel nicht an Coronavirus erkrankt

Lehrkraft vom AVG in Wesel nicht an Coronavirus erkrankt

Ab Montag läuft der Schulbetrieb am AVG in Wesel wieder. Foto: Sebastian Peters

Wesel Um allen Schülern und Schülern des AVG eine gemeinsame Wiederaufnahme des Unterrichts zu ermöglichen, startet der Lehrbetrieb laut Kreisverwaltung erst am Montag, 16. März 2020.

Nach dem Coronavirus-Verdachtsfall am Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel (AVG) liegt jetzt das Ergebnis vor. Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel teilte am Donnerstagmittag mit, dass die Lehrkraft sich nicht infiziert hat. Der seit Sonntag, 8. März, bestehende Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus hat sich somit nicht bestätigt. Die Schulleitung und die Stadt Wesel wurden bereits vom Kreis Wesel informiert.