Lehrer der Paul-Moor-Schule : Verdacht auf Coronavirus: Mönchengladbach schließt zweite Schule

Die Paul-Moor-Schule im Hardter Wald. Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi)

Mönchengladbach Als Vorsichtsmaßnahme bleibt auch die Paul-Moor-Schule in Hardt bis Mittwoch geschlossen. Dann steht fest, ob ein Lehrer sich wirklich infiziert hat. Für ein Diagnosezentrum sieht man aktuell noch keine Notwendigkeit, ist aber vorbereitet: Dann sollen Ärzte im Ruhestand helfen.

Nach der Katholischen Grundschule in Holt, die wegen der bestätigten Infektion eines Lehrers bis zum 15. März geschlossen bleibt, ist seit Montag auch in der Paul-Moor-Schule in Hardt der Schulbetrieb wegen eines Infektionsverdachts bei einem Lehrer aus dem Kreis Heinsberg eingestellt. Der Mann soll nach Angaben des Gesundheitsamts am 26. und 27. Februar engeren Kontakt zu Schülern und anderen Lehrkräften gehabt haben. In der privaten Förderschule in Trägerschaft des Caritasverband werden rund 130 Schüler mit geistigen und körperlichen Behinderungen zwischen 6 und 20 Jahren unterrichtet.

Alle Schulen schließen? Eine generelle Schließung aller Schulen und Kitas, wie es in einer Petition im Internet gefordert wird, schließt die Stadt aus. Der städtische Stab außergewöhnliche Ereignisse habe in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und Medizinern die Schließung der Schule in Holt veranlasst, weil es den gesetzlichen und fachlichen Vorgaben entspreche, teilte Stadtsprecher Wolfgang Speen auf Anfrage mit. Man befolge dabei die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Für eine generelle Schließung aller Schulen und Kitas fehle der zwingende medizinische Grund. Sie ohne diese Basis zu schließen, gefährde die öffentliche Ordnung und die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens sowie sozialer Einrichtungen (Altenheime etc.). Alle Schulen seien über die Notwendigkeit zur Einhaltung der Hygieneregeln ausreichend informiert worden.

Diagnosezentrum oder nicht? Während Städte wie Düsseldorf oder Kleve so genannte Diagnosezentren einrichten, um dort Patienten mit Coronavirus-Verdacht rascher und separiert von anderen Kranken untersuchen zu können, sehen die Stadt Mönchengladbach und die Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) dafür aktuell noch keine Notwendigkeit. Der Grund: Das Aufkommen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten ist nicht höher als sonst in den Tagen nach Karneval, so der Internist Arno Theilmeier, der auch Vorsitzender der KV in Mönchengladbach ist. Dies sei erst geplant, wenn sich die Lage zuspitze, betont Speen. Dazu sei man in ständigem Kontakt mit Vertretern niedergelassener Ärzte und Krankenhäuser.