Aus dem Polizeibericht : Unbekannter bedroht Wachmann mit Schusswaffe

Hilden Die Polizei hofft nach dem Vorfall an der Max-Vollmer-Straße auf Zeugenhinweise.

Kurz vor Mitternacht in der Nacht zum Donnerstag ist ein 51-jähriger Solinger mit einer bislang nicht näher definierten Schusswaffe bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, hörte der Mann, der als Wachmann auf einem Firmengelände an der Max-Volmer-Straße seiner Arbeit nachging, kurz vor Feierabend zwei oder drei laute Knallgeräusche - womöglich Schüsse. Als er kurz darauf mit seinem Auto das Firmengelände verließ, klopfte ein ihm unbekannter Mann an seine Fahrertür.