Aus dem Polizeibericht : Sportlicher Polizist stoppt flüchtenden Ladendieb

Hilden Durch einen Hechtsprung über einen Zaun gelang es einem Beamten in Hilden, einen flüchtenden Dieb zu Boden zu bringen.

Fitness, Ausdauer und ein gutes sportliches Leistungsvermögen sind für den Wach- und Wechseldienst bei der Polizei unabdingbar. Dies beweist die Festnahme eines Ladendiebes in Hilden am Donnerstag: Nur dank eines Hechtsprunges nach mehreren Metern Anlauf konnte ein Polizeibeamter einen flüchtigen Ladendieb schnappen und festnehmen.

Gegen 17 Uhr wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Mittelstraße in Hilden gemeldet. Die Polizei war sehr schnell vor Ort und konnte den vermeintlichen Ladendieb sichten und zu Fuß bis zur Hagdornstraße verfolgen. Hier konnte der Täter jedoch zunächst flüchten und in Richtung Engelbertstraße davonlaufen, wobei er seinen Rucksack mit den entwendeten Kleidungsstücken wegwarf.