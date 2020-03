Cafe to Meet Das Begegnungscafé für Flüchtlinge und andere Hildener an der Reformationskirche ist am 16. März und am 23. März geschlossen. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus. Bei unaufschiebbaren Problemen wird Anne de Wendt am Montag um 15 Uhr über Hilfsmöglichkeiten informieren.