Die Einkaufshilfe verschiedener Vereine und Institutionen hat in Haan im ersten Lockdown fantastisch funktioniert. Viele Ehrenamtler versorgen 150 Haushalte mit Menschen, die als Risikogruppe gelten, mit Lebensmitteln & Co. Auch im zweiten Lockdown haben junge Menschen wie Henrik Radtke (Foto) wieder ihre Hilfe an angeboten. Auch in Hilden gibt es eine Einkaufshilfe.