Aus dem Polizeibericht : Unfall auf der Alleestraße in Haan fordert zwei Schwerverletzte

Haan Zwei Schwerverletzte und ein Schaden von rund 14.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalles, der sich am Donnerstagabend auf der Alleestraße in Haan ereignete.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war gegen 17.30 Uhr ein 43-jähriger Haaner mit einem Mercedes Vito auf der Alleestraße in Richtung Wuppertal unterwegs. Aus dem Kreisverkehr kam ihm mit überhöhter Geschwindigkeit ein schwarzer Audi entgegen, der einem direkt nach dem Kreisverkehr in Richtung Innenstadt geparkten Lastwagen ausweichen wollte. Dadurch geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes Vito. Der 43-jährige Haaner sowie sein 13-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.