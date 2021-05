Coronavirus : Haaner Mediziner wirbt für Antikörper-Therapie

Auch in Deutschland (hier das Unternehmen Corat Therapeutics in Braunschweig) werden Mittel gegen Covid 19 entwickelt. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Haan Der Haaner Kommunalpolitiker und Mediziner Edwin Bölke hat mit dem Coronavirus-Infizierte aufgerufen, sich mit einem Antikörper-Präparat behandeln zu lassen. Es könne schwere Krankheitsverläufe abmildern.

Rund 200.000 Dosen Antikörper-Präparate gegen Covid 19 hatte das Bundesgesundheitsministerium im Januar diesen Jahres gekauft. Doch gerade einmal 9000 von ihnen sind bisher erst abgerufen worden. Der Haaner Kommunalpolitiker und Mediziner Edwin Bölke hat daher jetzt noch einmal an alle Patienten mit einer frischen SARS-CoV-2 Infektion und Risikofaktoren für einen schweren Verlauf (zum Beispiel höheres Alter, Übergewicht, Herz- und Lungenerkrankungen) appelliert, sich so schnell wie möglich an die Hotline 0174-2134691 zu wenden, um zu prüfen, ob eine Therapie mit einem Antikörperpräparat sinnvoll ist.