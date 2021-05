Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert sinkt Donnerstag unter 115

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Erkrankten um fast 250 im Kreisgebiet zurückgegangen. Es gab 13 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid 19.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1164 Infizierte erfasst, 28 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 83 (-1; 7 neu erkrankt, 8 genesen), in Haan 45 (-6; 6 neu, 12 genesen), in Heiligenhaus 58 (-4; 4 neu, 8 genesen), in Hilden 113 (+5; 9 neu, 4 genesen), in Langenfeld 161 (-2; 13 neu, 13 genesen), in Mettmann 65 (-7; 6 genesen), in Monheim 121 (+5; 14 neu, 9 genesen), in Ratingen 221 (-4; 22 neu, 26 genesen), in Velbert 259 (-16; 14 neu, 30 genesen) und in Wülfrath 38 (+2; 7 neu, 5 genesen).