Trauerbegleitung : Hospizverein stärkt Vorstandsteam

Was Treffen angehe, so hätten die Inzidenzzahlen auch in diesem Jahr allen wieder „einen Strich durch die Rechnung“ gemacht, betont der Vorstand: Eine Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung habe demnach erneut nicht stattfinden können.

Die erforderlichen Beschlüsse wurden stattdessen im Umlaufverfahren – also schriftlich und ohne Zusammenkunft – gefasst. „Der Vorstand hätte sehr gerne in die neuen, erweiterten Räumlichkeiten in der Dieker Straße 100 eingeladen“, heißt es in der Mitteilung. So aber mussten die Abstimmungsunterlagen verschickt werden. Die Auswertung der Rücksendungen erfolgte am 30. April – in Anwesenheit aller Vorstandsmitglieder.