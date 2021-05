Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt wieder leicht an

Kreis Mettmann Die Zahl der Covid-19-Kranken im Kreis geht zwar zurück. Aber der Inzidenzwert steigt. Das liegt an vergleichsweise vielen Neuerkrankungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1139 Infizierte erfasst, 25 weniger als Donnerstag. Davon leben in Erkrath 81 (-2; 5 neu erkrankt, 6 genesen), in Haan 42 (-3; 3 genesen), in Heiligenhaus 64 (+6; 10 neu, 4 genesen), in Hilden 115 (+2; 16 neu, 14 genesen), in Langenfeld 156 (-5; 21 neu, 26 genesen), in Mettmann 58 (-7; 1 neu, 8 genesen), in Monheim 120 (-1; 14 neu, 15 genesen), in Ratingen 203 (-18; 3 neu, 20 genesen), in Velbert 264 (+5; 18 neu, 13 genesen) und in Wülfrath 36 (-2; 2 genesen).