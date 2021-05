Unfall in Remscheid : 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Unfall in Remscheid

Remscheid Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto in Remscheid hat sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 15-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe.

Derjugendliche Radfahrer war auf der Richthofenstraße in Richtung Gerberstraße unterwegs. In Höhe der Gertenbachstraße kollidierte er mit dem Seat eines 25-jährigen Remscheiders, der von der Gertenbachstraße in die Richthofenstraße abbiegen wollte.