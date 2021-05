Düsseldorf-Flingern und A46 : Mehrere Schwerverletzte bei zwei Unfällen

Düsseldorf Bei zwei Unfällen in Düsseldorf-Flingern und auf der A46 sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Einmal nutzte eine Fahrerin verbotenerweise eine Busspur, auf der Autobahn kam es zu einem Auffahrunfall.

Zwei schwere Unfälle ereigneten sich am Dienstag in Düsseldorf, einer in Flingern-Nord, der andere auf der A46 bei Eller. Dabei wurden drei Personen schwer und eine leicht verletzt.

Am Abend gegen 18 Uhr sind in Flingern-Nord zwei Pkw in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Laut Polizei war eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Kia auf der Lindenstraße in Richtung Ackerstraße unterwegs. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen überquerte sie den Kreuzungsbereich Lindenstraße / Dorotheenstraße verbotswidrig auf dem dortigen Busfahrstreifen geradeaus in Richtung Ackerstraße.