Polizei Mettmann bedankt sich : Sechsjähriges Mädchen deckt Fahrerflucht auf

Mettmann 3500 Euro Schaden verursachte ein Paketbote an einem geparkten Wagen. Der Mann beging Fahrerflucht – hatte aber nicht mit der einzigen Zeugin gerechnet: der sechs Jahre alten Chiara. Bei ihr bedankte sich jetzt die Polizei.

Chiara ist sechs Jahre alt, aber in einem soll man sich nichts vormachen: Chiara passt auf. Und bekam deshalb am Mittwoch von der Kreispolizei einen Teddy geschenkt und eine Urkunde als Anerkennung. Mit Hilfe des Mädchens konnte die Polizei eine Fahrerflucht auf der Haydnstraße aufklären. Dort hatte sich ein Paketzulieferer nicht um einen Parkschaden in Höhe von geschätzt 3500 Euro gekümmert, sondern einfach Gas gegeben.

Rückblick: Am 23. März war der Paketzulieferer, ein 35 Jahre alter Mann aus Wuppertal, auf der Haydnstraße in Mettmann unterwegs. Vor Haus Nummer 45 parkte er seinen Transporter in der Grundstückeinfahrt, lieferte kurz eine Sendung aus und wollte dann rasch weiterfahren, in Richtung Mozartstraße. Beim Einbiegen auf die Straße beschädigte der Mann jedoch einen blauen Mazda, der auf der gegenüberliegenden Seite parkte. Der geschätzte Schaden von 3500 Euro legt nahe, dass es sich um wesentlich mehr als eine simple Schramme oder Delle handelte.