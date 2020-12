Zwei Verdächtige festgenommen : Polizei entdeckt Cannabis-Großplantage in Haan

In der Gewerbehalle fanden die Ermittler 600 Marihuanapflanzen. Foto: Polizei Düsseldorf/Polizei Düssedorf

Haan Im Rahmen eines größeren Ermittlungsverfahrens gegen die Organisierte Kriminalität nahmen am Mittwochmorgen (16.12.2020) Ermittler der Düsseldorfer Kriminalpolizei zwei 61- und 32-jährige Tatverdächtige in Duisburg und in Haan fest. Das teilte die Polizei Düsseldorf erst gestern (18.12.2020) mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem 61-Jährigen ergaben sich Bezüge in das Rockermilieu – das es auch im Kreis Mettmann gibt. Er wurde mit Unterstützung von Spezialeinheiten festgenommen. Die Einsatzkräfte vollstreckten zudem mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Duisburg, Neuss und Haan.

Wie sich bereits im Rahmen der Ermittlungen abgezeichnet hatte, wurde in einer Gewerbehalle in Haan eine professionelle Cannabis-Plantage mit rund 600 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien entdeckt. Die Pflanzen brauchen viel Licht, Wärme und damit auch elektrische Energie. Die Maßnahmen wurden vor Ort durch Experten des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen begleitet.