Ankündigung : Konzerthighlights zum 4. Advent

Haan Die Evangelische Kirchengemeinde überträgt Dixieland und Klassik auf Youtube.

Der Gottesdienst am Sonntag, 20. Dezember, um 11 Uhr wird von Peter-Weisheit und den Dixie-Tramps gestaltet. Durch die Absagen der sonst so zahlreichen Auftritte sei dies die einzige Chance, sich auch in diesem Jahr mit der guten Laune der Truppe anstecken zu lassen und in Weihnachtsstimmung zu kommen, heißt es in der Einladung. Auch wenn dies „nur“ über den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde stattfinden kann.