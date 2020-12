Corona-Zahlen im Kreis Mettmann schnellen in die Höhe : Inzidenz steigt wieder über 200

Kreis Mettmann Zum zweiten Mal erreicht die Inzidenz im Kreis Mettmann die 200er-Marke. Auswirkungen auf die ohnehin schon verschärften Maßnahmen hat diese Entwicklung erst einmal nicht. Eine Ausgangssperre wie in Solingen steht vorerst nicht zur Debatte.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1257 Infizierte,116 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 85 (+1; 9 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Haan 89 (unverändert; 1 Neuerkrankung, 1 genesen), in Heiligenhaus 52 (-1; 2 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Hilden 146 (+31; 37 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 103 (+24; 28 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Mettmann 126 (+12; 15 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 99 (+8; 11 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 217 (+15; 23 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Velbert 248 (+19, 27 Neuerkrankungen, 7 genesen) und in Wülfrath 92 (+7; 11 Neuerkrankungen, 4 genesen).