Stadtetat für 2021 in Haan : Corona reißt Loch von knapp sieben Millionen Euro

Haan Nur dank einer vom Land NRW gewährten Sonderregelung kann die Stadt ihr Minus im Haushalt auf 1,8 Millionen Euro drücken. Eigentlich würde das Loch 6,6 Millionen betragen. Dennoch steht Haan laut Bürgermeisterin Warnecke noch vergleichsweise gut da.

Für 2021 rechnet die Stadt mit Gesamterträgen in Höhe von rund 96,2 Millionen Euro – rund 4,5 Millionen weniger gegenüber der alten Planung. Demgegenüber stehen erwartete Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 101,9 Millionen Euro, was ohne die vom Land gestattete Bilanzierungshilfe einen Jahresfehlbetrag von 6,6 Millionen Euro bedeuten würde. NRW hat jedoch die Möglichkeit eingeräumt, einen außerordentlichen Ertrag entsprechend der Vorgaben des so genannten „NKF Covid Isolierungsgesetzes“ anzusetzen. Für Haan bedeutet das 4,8 Millionen Euro, die abgezogen werden können. Das Jahresergebnis bleibt dennoch negativ, schrumpft aber auf -1,8 Millionen Euro. Auch am Ende des Finanzierungszeitraumes bis 2024 kann kein ausgeglichenes Jahresergebnis dargestellt werden.