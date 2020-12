Haan : Patrick macht Mira schöne Augen

Haan Der Haaner Schauspieler ist am 15.12. um 20.15 Uhr im Ersten bei „Falk“ zu sehen. Er ist der Dandy unter den Anwälten mit Samtsakko, süffisanten Sprüchen und seiner smarten Ermittlungsweise, die mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht immer vereinbar ist.

In der erfolgreichen Anwaltsserie ist der Haaner Schauspieler Patrick Mölleken am Dienstag, 15. Dezember, um 20.15 Uhr in der Gastrolle des „Maik Beisenheim" zu sehen. Falk (Fritz Karl) schnuppert in dieser Folge die frische Landluft, obwohl ‚Zurück zur Natur‘ so gar nicht Falks Façon entspricht. Das Ehepaar Warner (Jasmin Schwiers und Sebastian Schwarz) will Klemens Pilz (Jürgen Rißmann), den Vorsitzenden einer Umweltschutz-Vereinigung, verklagen. Gleich neben einem Naturschutzgebiet ist ein Windpark geplant, der tausenden Vögeln das Leben kosten könnte - und Pilz unternimmt nichts. Für die Warners ist klar: Hier ist Bestechung im Spiel. Demonstrativ knallen sie Falk (Fritz Karl) eine geschredderte Taube auf den Schreibtisch, doch der smarte Anwalt hat so seine Zweifel. Damit nicht genug, gibt es ein Scharmützel in der Beziehung zu der attraktiven Gerichtsreporterin Clémentine (Jeanne Tremsal) und sogar Dr. Kanzow (Sonja Baum) lässt Falk im Stich und will ihn an einen Kollegen überweisen. Zu allem Überfluss ist Sophie in Rage, als ihr ein frisch geschiedener Kläger (Patrick Mölleken) schöne Augen macht. Und der eigene Vater, Offergeld Senior (Peter Prager), mit einer halb so alten Influencerin (Joyce Ilg) an seiner Seite auftaucht.