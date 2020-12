Politik im Kreis Mettmann : Jamaika-Koalition setzt auf Nachhaltigkeit

Landrat Thomas Hendele (rechts) mit seinen Stellvertretern (v.l.) Jens Geyer, Martina Köster-Flashar, Annette Mick-Teubler und Michael Ruppert vor dem in der Ahi-Halle in Ratingen versammelten Kreistag. Foto: Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Die Kreisvorsitzenden Jan Heinisch (CDU), Ina Besche-Krastl (Bündnis 90/Die Grünen) und der in Mettmann lebende FDP-Fraktionsvorsitzende Klaus Müller haben den Kooperationsvertrag unterschrieben und damit den Weg für eine Jamaika-Kooperation im Kreistag Mettmann geebnet

Für die FDP im Kreistag ist die Sicherung der wirtschaftlichen Situation des Kreises Fundament für alles Weitere. „Wir werden auch zukünftig wieder die Personalkosten des Kreises im Blick haben und auch die freiwilligen Ausgaben kritisch hinterfragen, auch wenn sie gemessen am Gesamthaushalt nur einen geringen Anteil ausmachen. Uns ist wichtig, dass wir die finanzielle Belastbarkeit unserer kreisangehörigen Städte nicht überfordern“, erklärt Klaus Müller, Fraktionsvorsitzender der Liberalen.

„Wir müssen weiterhin alles dafür tun, dass sich die Menschen hier wohlfühlen. Dafür braucht es eine hohe Lebensqualität in intakter Natur, ausreichenden Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen, attraktive Bildungsangebote und moderne Arbeitsplätze“, formuliert Jan Heinisch weitere gemeinsame Ziele. Deshalb zählen die Themen „Freizeit- und Naherholung“ sowie „Mobilität“ zu den wichtigsten Standortfaktoren, die Kreispolitik aktiv gestalten kann. „Die Mobilität der Zukunft muss individueller, intelligenter und vernetzter werden.“ Der Ausbau der BAB 44 und die Realisierung der Ratinger Westbahn seien dabei wichtige Großprojekte.

Alles in allem sehen die Kalitionspartner in dem breiten Mehrheitsverhältnis im Kreistag eine große Chance: „Damit werden wir in die Lage versetzt, wirklich etwas zu bewegen und auch größere Themen anzupacken“. Über die Corona-Pandemie hinaus gelte es, den Kreis Mettmann zukunftsfest für die Klimakrise aufzustellen, wie die Grünen sagen. „Wir wollen ehrgeizig die Mobilitätswende vorantreiben, Freiflächen schützen und konsequenter den Klima- und Umweltschutz vorantreiben.“