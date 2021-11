Großbrand in Haan aufgeklärt : Vier Jugendliche zündelten in Haaner Lagerhalle

Haan Fünf Tage nach dem Großbrand in Haan hat die Kriminalpolizei die Täter ausgemacht, die das Feuer in der Innenstadt gelegt haben. Vorigen Donnerstag waren rund 100 Feuerwehrleute aus dem Kreisgebiet stundenlang im Einsatz.

Zwei Mädchen (beide 13 Jahre) und zwei Jungen (13 und 14 Jahre) sind verantwortlich für den Großbrand in Haan, bei dem am vorigen Donnerstag eine hölzerne Lagerhalle am Schillerpark niederbrannte und ein benachbartes Gebäude so stark beschädigt wurde, dass es abgerissen werden muss. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte das zuständige Kriminalkommissariat 11 (KK 11) dank der Spurenlage am Brandort und aufgrund von Zeugenhinweisen die Brandursache klären. Demnach hatten sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen kurz vor Ausbruch des Feuers vier Jugendliche unberechtigterweise Zugang in die Lagerhalle verschafft und dort mit einem Feuerzeug gezündelt. Dabei verlor das Quartett die Kontrolle über den Brand und flüchtete – glücklicherweise unverletzt – vom Brandort. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Brandlegung eingeleitet.