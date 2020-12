Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fünf Tote und 189 Neuerkrankungen

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Patienten steigt weiter. Kreisweit wurden 189 Neuerkrankungen registriert. Der Inzidenzwert sinkt dagegen deutlich.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1346 Infizierte, insgesamt 39 mehr als am Donnerstag. Allerdings gab es 189 Neuerkrankungen. Von den Corona-Patienten leben in Erkrath 99 (+3; 18 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Haan 98 (+5; 16 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Heiligenhaus 66 (+2; 4 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 153 (+1; 18 Neuerkrankungen, 16 genesen), in Langenfeld 110 (-2; 12 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Mettmann 141 (+6; 15 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Monheim 99 (-3; 11 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Ratingen 206 (-4; 30 Neuerkrankungen, 34 genesen), in Velbert 264 (+19; 43 Neuerkrankungen, 23 genesen) und in Wülfrath 110 (+12; 22 Neuerkrankungen, 10 genesen).